Van der Vaart lacht na uitspraken oude bekende: "Vindt me een lul"

Rafael van der Vaart is deze week verrast door een boodschap van Zlatan Ibrahimovic. De voormalig Ajacied, inmiddels adviseur bij AC Milan, ging bij Ziggo Sport in op de jaren oude vete tussen hem en Van der Vaart.

Ziggo Sport sprak Ibrahimovic in aanloop naar het Champions League-duel tegen Feyenoord. Noa Vahle verrast Van der Vaart in Rondo met het feit dat ze Ibrahimovic heeft gesproken over de relatie met Van der Vaart. "Och, Jezus", reageert de Nederlander. Vervolgens is te zien hoe Vahle Ibrahimovic vraagt naar zijn tijd met Van der Vaart.

"Het is niet persoonlijk. Het ging nou eenmaal zo, we waren jong. Wij streefden naar het hoogst haalbare, we deden allebei ons eigen ding. Hij ging zijn weg en ik de mijne. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij gelukkig is. Ik kijk niet achteruit, alleen vooruit. Als je achteruit kijkt, neem je het persoonlijk. Ik doe dat niet", aldus de Zweed.

Presentator Wytse van der Goot reageert grappend: "Nou, zand erover." Van der Vaart kan lachen om de beelden. "Hij vindt me gewoon een lul", aldus de oud-Ajacied. "Hij heeft geen functie, maar hij is nu even in functie", lacht Van der Vaart, doelend op het feit dat Ibrahimovic officieel geen functie heeft bij AC Milan, maar adviseur is voor het investeringsbedrijf dat grotendeels eigenaar is van de club.

Van der Vaart en Ibrahimovic botsten in hun tijd bij Ajax. "Het ging niet best", erkent Van der Vaart. "Maar, ik moet je eerlijk zeggen, hij had een geweldige carrière. Maar, toen hij bij Ajax was, was hij zo’n irritante klerelijer. Dat heeft hij gedurende zijn carrière goed volgehouden. Ik was ook niet makkelijk. Ik zeg niet of hij gelijk had of ik. Ego, hè? Daar gaat het vaak mis."