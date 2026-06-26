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Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"

Joram
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-speler Brian Brobbey heeft niet alleen op het veld indruk gemaakt tijdens het WK-duel met Tunesië, maar zorgde ook na afloop voor de nodige hilariteit in de studio van de NOS. De aanvaller van het Nederlands elftal scoorde zijn derde WK-doelpunt in de 1-3 overwinning en werd uitgeroepen tot Man of the Match. 

Na afloop verscheen hij voor de camera, waar zijn korte en nuchtere antwoorden voor veel reacties zorgden, onder meer bij analist Rafael van der Vaart. Als Man of the Match kreeg Brobbey een trofee mee naar huis. Op de vraag waar die terechtkomt, bleef hij simpel: "Gewoon bij mij thuis, in Amsterdam." Een speciale prijzenkast heeft hij niet. "Nee." Ook het vieren van zijn prestatie lijkt er niet echt in te zitten. "We spelen binnenkort alweer tegen Marokko, dus ik weet niet of er echt iets te vieren valt."

In de NOS-studio werd er volop gelachen om het interview. Presentator Sjoerd van Ramshorst sprak van 'een heerlijk no-nonsense-interview', terwijl Van der Vaart zichtbaar genoot van de spits. "Ik zit alleen te denken: ik weet niet of hij een vriendin heeft, maar als je op een date zo weinig zegt als in dit interview, dan loopt ze toch weg? Maar ik vind het wel echt fantastisch. Wat een leuke gozer is dat. En als hij ook nog scoort, zijn dit soort interviews nog leuker", aldus Van der Vaart.

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