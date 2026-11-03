Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"
Rafael van der Vaart heeft afgelopen weekend enorm genoten van zowel Abdellah Ouazane als Mohamed Ihattaren. De twee uitblinkers in de Eredivisie toonden beide hun 'buitengewone' klasse.
Van der Vaart zag dat Ouazane tegen AZ opnieuw zijn klasse liet zien. "Het was een mooi weekend en ik wil graag nog even de aanname van mega-talent Ouazane uitlichten. Zijn aanname is wel van buitencategorie kan ik je vertellen, dat doen er heel weinig. Ontspannen, een los voetje zeg je dan", zo klinkt de oud-voetballer bij de NOS.
Ook Ihattaren kon rekenen op complimenten van de analist. In het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard viel de middenvelder op door zijn prachtige aannames. "Ook Ihattaren, een aanname en nog een lobje tussendoor. Dit is toch mooi", besluit Van der Vaart.
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Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"
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