Van der Vaart looft oud-Ajacied: "Ik ben enorm positief gestemd"

Rafael van der Vaart is uiterst positief over het Nederlands elftal na de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. De oud-international sprak lovend over de prestaties van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Vooral de jonge talenten maakten indruk op Van der Vaart, waaronder voormalige Ajax-middenvelder Frenkie de Jong.

"Ik ben enorm positief gestemd, maar ook over de toekomst van het Nederlands voetbal", zei Van der Vaart in de studio van Ziggo Sport. Hij gaf aan dat het Nederlands voetbal in goede handen is met veel jong talent. "Ga al die spelers maar na. Dat zijn allemaal jonge gasten, met een paar oudjes erbij." Hij noemde ook Frenkie de Jong als een voorbeeld van ervaring in het jonge team. "Frenkie is natuurlijk niet zo oud, maar wel ervaren. Dat vind ik mooi om te zien."

De analist was bijzonder onder de indruk van Jeremie Frimpong, die op rechtsbuiten speelde. "Het is leuk en verfrissend om naar te kijken. Frimpong was een openbaring op rechtsbuiten." Van der Vaart voegde toe dat Frimpong’s enthousiasme aanstekelijk is. "Je wordt er ook een beetje vrolijk van als je naar hem kijkt. Die vindt het echt leuk. Hij is snel, in het Duits zeg je 'spritzigkeit'."

Tijjani Reijnders kreeg ook complimenten van Van der Vaart voor zijn goede prestaties. De middenvelder van AC Milan scoorde de tweede treffer voor Oranje. "Alles wat hij op doel schiet, gaat er gewoon in", aldus Van der Vaart over de uitstekende vorm van Reijnders.