Van der Vaart lovend: "Hij bracht energie vanaf de bank bij Ajax"
Rafael van der Vaart ziet Arne Slot als een geschikte kandidaat om ooit bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Volgens de oud-international is het daarbij wel belangrijk dat de trainer wordt omringd door sterke persoonlijkheden in de staf. In zijn column in De Telegraaf legt Van der Vaart uit waarom zulke assistenten volgens hem van grote waarde zijn.
"Neem Winston Bogarde", begint Van der Vaart. "Toen die bij Ajax op de bank zat ging daar energie vanuit. Die leerde spelers ook hoe ze de tegenstander moesten opvreten. Als er tumult uitbrak of gedoe was langs de lijn, hebben wij Winston op de bank. Bij Feyenoord vinden de spelers het lekker dat John de Wolf er altijd bij is. Dat zijn characters en die kunnen een ploeg veel goed doen omdat de spelers voor zulke types veel respect hebben. Zo’n coach in de staf vormt dan de twaalfde man."
Daarnaast vindt Van der Vaart dat de KNVB vast moet houden aan de traditionele Nederlandse speelwijze. "Wat hoe dan ook voorop moet staan bij de KNVB is dat onze eigen speelstijl, of je het nu de Hollandse school noemt of iets anders, niet mag worden verloochend. Want dat is mijn grote frustratie van de uitschakeling meteen na de groepsfase. Kijk, je kan soms ook mooi verliezen. Dan geef je na een prachtige wedstrijd de tegenstander een hand en zeg je, jullie waren beter."
Volgens Van der Vaart was daar in de wedstrijd tegen Marokko geen sprake van. Hij wijst daarbij vooral naar de rol van Frenkie de Jong. "Maar Nederland heeft tegen Marokko zelf totaal niet gevoetbald. Ik hoef alleen maar naar het spel van Frenkie de Jong in die wedstrijd te kijken om dat vast te stellen."
"Frenkie is door alle tactische aanpassingen amper aan de bal geweest en áls hij aan de bal was, kon hij er niks mee. Bij Ajax was hij vroeger nooit blij als hij weinig aan de bal was in een wedstrijd. Dan had hij geen leuke avond gehad puur door zijn eigen rol. Tegen Marokko had hij een verschrikkelijke avond", aldus Van der Vaart.
Van der Vaart lovend: "Hij bracht energie vanaf de bank bij Ajax"
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