Rafael van der Vaart luidt noodklok: "Dat merk je na carrière"

Rafael van der Vaart is al enige tijd gestopt als professioneel voetballer. In de podcast Doorzetters sloeg hij alarm over de impact van topsport op het lichaam. Van der Vaart noemt het zelfs roofbouw en merkt dat hij daar zelf de gevolgen van ondervindt na jarenlang actief geweest te zijn op de voetbalvelden.

Van der Vaart kan met veel moeite nog padel spelen en verder kom ik nauwelijks toe aan sporten. Van der Vaart zegt hierover: "Topsport is niet gezond. Ik zie het ook aan mijn vriendin, ze heeft al twee keer de kruisband gescheurd. Dan ben je er twee keer een jaar uit, ze heeft elke dag pijn."

De oud-voetballer gaat nog even door. "Topsport lijkt gezond, maar dat is het niet. Wij zitten naar het beeldscherm te kijken en dan zie je ze rennen. Het is gewoon een aanslag op je lichaam, maar dat merk je pas als je gestopt bent. Als je voetbalt dan ga je gewoon door. Je gooit er wat pillen in, krijgt een massage en je moet weer."

In de Eredivisie zijn er elk seizoen zo'n 50 tot 80 zware blessures. Hierbij rekenen we een zware blessure als een speler minimaal 4 tot 6 weken uitvalt met scheuren in knie- of enkelbanden, breuken en blessures die een operatief ingrijpen nodig hebben.