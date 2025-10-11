Kick-off
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Rafael van der Vaart luidt noodklok: "Dat merk je na carrière"

Arthur
bron: Doorzetters
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart is al enige tijd gestopt als professioneel voetballer. In de podcast Doorzetters sloeg hij alarm over de impact van topsport op het lichaam. Van der Vaart noemt het zelfs roofbouw en merkt dat hij daar zelf de gevolgen van ondervindt na jarenlang actief geweest te zijn op de voetbalvelden.

Van der Vaart kan met veel moeite nog padel spelen en verder kom ik nauwelijks toe aan sporten. Van der Vaart zegt hierover: "Topsport is niet gezond. Ik zie het ook aan mijn vriendin, ze heeft al twee keer de kruisband gescheurd. Dan ben je er twee keer een jaar uit, ze heeft elke dag pijn."

De oud-voetballer gaat nog even door. "Topsport lijkt gezond, maar dat is het niet. Wij zitten naar het beeldscherm te kijken en dan zie je ze rennen. Het is gewoon een aanslag op je lichaam, maar dat merk je pas als je gestopt bent. Als je voetbalt dan ga je gewoon door. Je gooit er wat pillen in, krijgt een massage en je moet weer."

In de Eredivisie zijn er elk seizoen zo'n 50 tot 80 zware blessures. Hierbij rekenen we een zware blessure als een speler minimaal 4 tot 6 weken uitvalt met scheuren in knie- of enkelbanden, breuken en blessures die een operatief ingrijpen nodig hebben.

Video’s
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
