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Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"

Rik Engelbertink
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart vindt dat Jordi Cruijff een uitstekende indruk maakt bij Ajax. Dat vertelt hij in de podcast Phrasenmäher van BILD. Ondanks dat blijft PSV voor Raf de titelfavoriet. 

"Aan het eind van de dag heb je kwaliteit nodig, maar dat komt wel weer", zegt Van der Vaart tegenover Bild. "Ik vind dat Cruijff het erg goed doet. We hebben een aantal zeer goede spelers met ervaring erbij gekregen. De basis staat nu en is stabiel, maar PSV is nog wel een tikje beter."

"Maar het komt echt wel weer." Van der Vaart meent dat Ajax onder Cruijff een nieuw tijdperk ingaat. "Dit is het eerste jaar met hem als directeur. We hebben een aantal goede spelers gehaald. Marc ter Stegen is bijvoorbeeld een geweldige keeper. Hij past perfect bij Ajax." 

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