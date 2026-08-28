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Van der Vaart lyrisch over Ajax-speler: "Dit is exceptioneel"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Wim Kieft en Rafael van der Vaart zijn zeer enthousiast over Abdellah Ouazane. Het talent van Ajax maakte opnieuw indruk tijdens de thuiswedstrijd tegen Sion. Bij Ziggo Sport steken de twee oud-Ajacieden hun bewondering niet onder stoelen of banken.

Kieft ziet dat Ouazane over veel voetballende kwaliteiten beschikt. "Deze jongen kan ook heel goed voetballen", begint Kieft over Ouazane. "Vanaf links, het is geen linksbuiten, maar je moet wel goed zijn wil je op het middenveld zo kunnen voetballen. Daar waar de ruimtes vaak kleiner zijn, je hebt minder tijd om te handelen."

Volgens Kieft beschikt Ouazane over belangrijke eigenschappen om uiteindelijk door te breken. "Of het een hele grote wordt, weet ik niet, maar je ziet wel aanleg. Bepaalde voetbalkwaliteiten, bluf. Hij durft ook de actie te maken. Ajax heeft veel goede jongens gehad in het verleden. Komen ze dat door en maken ze echt de stap…"

Van der Vaart gaat nog een stap verder in zijn lof voor het Ajax-talent. "Je hebt grote talenten, maar dit is exceptioneel. Ik ken hem goed, omdat hij met Damian (zoon, red.) heeft samengespeeld. Hij komt ook uit een prettige familie. Hij zal niet snel naast z’n schoenen gaan lopen. Ik kijk graag naar hem", vertelt hij.

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