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Van der Vaart lyrisch over nieuweling: "Ik geloof in deze aankoop"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart en Ron Jans vinden Sofyan Amrabat een topaankoop, zo vertelt het duo bij Studio Sport Voetbal. De middenvelder werd zondag officieel gepresenteerd bij Ajax. 

Van der Vaart denkt dat Amrabat precies is wat Ajax nodig heeft. "Ik hoop het. Van wat ik gezien heb heeft hij indruk gemaakt bij het Marokkaans elftal. Ik zat laatst met z'n broer Nordin bij Ziggo, het zijn ook gewoon leuke gasten. Dat heb je ook nodig in een elftal. Gasten waar je ook zelf voor door het vuur gaat en hij kan heel goed voetballen", vertelt hij bij Studio Sport Voetbal.

Amrabat heeft niet alleen de kwaliteiten, maar ook de ervaring om op zo'n belangrijke positie in het elftal te slagen. "Ik geloof wel in deze aankoop. 30 jaar, ervaring, en iemand die gewoon lekker voor de verdediging blijft en simpel speelt", legt Van der Vaart uit.

Jans is het eens met Van der Vaart. "Ik heb een beetje een trauma met Sofyan Amrabat. We moesten met Twente tegen Fiorentina, toen was hij de controleur. Hij speelde goed en wij gingen er net uit. Ik denk nog meer dan Rafael, dat hij wel eens dé zes voor Ajax kan zijn", besluit hij.

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