Van der Vaart na PSV - Ajax: "Vond het een genot om hem te zien"

Ajax won zondagmiddag in Eindhoven met 0-2 op bezoek bij PSV door doelpunten van Davy Klaassen en Bertrand Traoré, maar Rafael van der Vaart roemt ook de inbreng van Brian Brobbey. De centrumspits maakte (opnieuw) indruk in het Philips Stadion.

"Ik vond het een genot om Brobbey te zien. Hij was zo sterk in de duels", sprak hij bij NOS. "Hij deed zeker niet alles goed, maar het was voor Ajax wel geweldig om zo'n speler te hebben die ook de verdedigers pijn wist te doen in plaats van alleen andersom. Hij kreeg bijna niets mee van de scheidsrechter, maar hij bleef positief, ook naar zijn medespelers. Hij leverde zoveel energie, echt fantastisch", aldus Van der Vaart.

Guus Hiddink, die in het verleden als trainer actief was bij PSV en het Nederlands elftal, was ook enthousiast over het spel van de aanvaller. "Hij heeft veel kritiek gehad, maar is toch altijd blijven knokken", constateert hij. "Als je ziet hoe hij de bal afschermt en aflegt op bijvoorbeeld Taylor die dan bijsluit, dat geeft Ajax heel veel energie", besluit Hiddink over het spel van de club uit Amsterdam.