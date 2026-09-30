Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"

Rafael van der Vaart heeft nooit het aanbod van een van zijn oude clubs gekregen voor he naan de slag te gaan. Dat vertelt de oud-voetballer in de podcast Phrasenmäher van BILD . Van der Vaart zou echter graag bij aan club als Ajax aan de slag gaan.

Van der Vaart is momenteel analist bij de NOS, terwijl hij ook bij Ziggo Sport aanschuift. Ondanks zijn roemrijke carrière heeft hij echter nooit een baan gehad bij een van zijn oude clubs. Waarom? "Ik weet het niet, af en toe denk ik daar wel aan", zegt hij.

"Het grappige is, dat ik er nooit echt voor ben gevraagd", zegt de oud-voetballer, die zijn faam verwierf bij Ajax, HSV en Real Madrid. "Door welke vereniging dan ook. Dat komt misschien ook omdat ik analist ben en een zeer uitgesproken mening heb."