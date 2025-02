Van der Vaart onthult: "Sjaak was geïrriteerd, vanaf minuut één"

"Ik zat met mijn zoon in de Champions Lounge, ik was uitgenodigd bij Sjaak Swart", begint Van der Vaart zijn verhaal. "Sjaak was, laat ik het zo zeggen, lichtelijk geïrriteerd. Over de scheidsrechter? Ja, over alles, vanaf minuut één. Maar die laatste twee beslissingen, daar was hij het wel mee eens", aldus de oud-Ajacied.

Presentator Sjoerd van Ramshorst wilde vervolgens wel weten wat Swart zei. "Dat kan ik niet herhalen", lacht de voormalig voetballer. Guus Hiddink was niet aanwezig, maar kan zich wel voorstellen hoe Swart zich uit. "Ik heb weleens naast hem gezeten, dus ik weet precies wat er dan uit zijn mond komt."