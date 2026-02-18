Van der Vaart op de bres voor oud-Ajacied: "Hij maakte hem af"

Van der Vaart zag de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard niet live. "Ihattaren werd in de rust gewisseld. Dus ik dacht dat hij vreselijk speelde", begint hij in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. Toen de analist de wedstrijd terugkeek vond hij dat het wel meeviel. "Hij verdedigde niet mee, liep een beetje zwaar, maar hij gaf toch vier, vijf ballen dat ik dacht: nou... Precies op maat."

Trainer Danny Buijs besloot echter toch om de creatieveling in de rust naar de kant te halen. "Als je hem dan wisselt, zeg dan dat het al klaar was", vervolgt Van der Vaart, doelende op de 3-1 ruststand. "Maar Buijs maakte Ihattaren ook nog best af." De oefenmeester sprak na afloop eerlijk uit totaal niet tevreden te zijn geweest met het optreden van zijn spelmaker.