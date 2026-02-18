Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax historie & oud-spelers

Van der Vaart op de bres voor oud-Ajacied: "Hij maakte hem af"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart vond Mohamed Ihattaren dit weekend tegen Ajax helemaal niet zo'n slechte wedstrijd spelen. De voormalig Ajacied werd wel in de rust al naar de kant gehaald. 

Van der Vaart zag de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard niet live. "Ihattaren werd in de rust gewisseld. Dus ik dacht dat hij vreselijk speelde", begint hij in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. Toen de analist de wedstrijd terugkeek vond hij dat het wel meeviel. "Hij verdedigde niet mee, liep een beetje zwaar, maar hij gaf toch vier, vijf ballen dat ik dacht: nou... Precies op maat."

Trainer Danny Buijs besloot echter toch om de creatieveling in de rust naar de kant te halen. "Als je hem dan wisselt, zeg dan dat het al klaar was", vervolgt Van der Vaart, doelende op de 3-1 ruststand. "Maar Buijs maakte Ihattaren ook nog best af." De oefenmeester sprak na afloop eerlijk uit totaal niet tevreden te zijn geweest met het optreden van zijn spelmaker. 

Ajax historie & oud-spelers
