Van der Vaart openbaart: "Dat is nooit meer helemaal goed gekomen"

"Als ik mank loop, dat is de reden", vertelt Van der Vaart openhartig bij Ziggo Sport, terwijl op het scherm de beelden van de beruchte overtreding worden getoond. "Ja, dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Toen is mijn enkel echt slecht geworden. Maar ja, dat gebeurt. Het is gewoon slijtage. Ik heb gewoon een heel slechte enkel, dat komt daar vandaan. Je kunt nog jaren doorvoetballen, maar na elke wedstrijd had ik last."

Ook na zijn voetbalcarrière blijft de pijn hem parten spelen. "Na het padellen is het af en toe of er een punaise in mijn schoen zit", zegt de oud-international, die 109 keer het shirt van Oranje droeg.

Of Ibrahimovic ooit zijn excuses heeft aangeboden? "Niet zo vaak..." lacht Van der Vaart. Toch nam hij de Zweed niets kwalijk. "Hij is natuurlijk een imposante persoonlijkheid. Ik had een grote mond, maar uiteindelijk ook wel heel veel respect."