Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"

Rafael van der Vaart beleeft tegenwoordig meer plezier aan padel dan aan voetbal. De voormalig middenvelder van Ajax vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij op de padelbaan nog altijd het gevoel heeft volledig mee te kunnen, terwijl hij op het voetbalveld inmiddels merkt dat hij concessies moet doen.

"Ik vind het nu zelfs leuker om te padellen dan te voetballen. Vroeger jaste ik een bal van dertig meter in de kruising, maar als ik nu dertig meter voor de goal sta, vind ik het plots wel heel ver weg en geef ik toch liever een balletje breed." Voor Van der Vaart zit het plezier vooral in het feit dat hij bij padel nog volop kan vertrouwen op zijn kwaliteiten. "Met padel hoef ik geen concessies te doen. En ik kan gewoon goed meekomen. Dat maakt het denk ik ook leuk."

Van der Vaart is inmiddels ambassadeur binnen de padelwereld en trekt daarbij veel op met voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo. Volgens de oud-Ajacied wist zij aanvankelijk veel meer van de sport dan hij. "Zij is de allerbeste. By far. Het eerste jaar kende ik misschien alleen de allergrootste spelers, maar zij kende toen zowel bij de mannen als de vrouwen iedereen. Ik heb heel veel van haar geleerd." Van der Vaart besloot zich daarna zelf steeds verder in de sport te verdiepen. "Daarna ben ik ook alle spelers gaan opzoeken, video's gaan kijken en hun toernooien gaan volgen. Maar Faat kende dus toen iedereen al. Dat vond ik ongelofelijk. Om nog maar te zwijgen over haar rol bij de speeches."