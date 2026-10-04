Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"
Rafael van der Vaart beleeft tegenwoordig meer plezier aan padel dan aan voetbal. De voormalig middenvelder van Ajax vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij op de padelbaan nog altijd het gevoel heeft volledig mee te kunnen, terwijl hij op het voetbalveld inmiddels merkt dat hij concessies moet doen.
"Ik vind het nu zelfs leuker om te padellen dan te voetballen. Vroeger jaste ik een bal van dertig meter in de kruising, maar als ik nu dertig meter voor de goal sta, vind ik het plots wel heel ver weg en geef ik toch liever een balletje breed."
Voor Van der Vaart zit het plezier vooral in het feit dat hij bij padel nog volop kan vertrouwen op zijn kwaliteiten. "Met padel hoef ik geen concessies te doen. En ik kan gewoon goed meekomen. Dat maakt het denk ik ook leuk."
Van der Vaart is inmiddels ambassadeur binnen de padelwereld en trekt daarbij veel op met voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo. Volgens de oud-Ajacied wist zij aanvankelijk veel meer van de sport dan hij. "Zij is de allerbeste. By far. Het eerste jaar kende ik misschien alleen de allergrootste spelers, maar zij kende toen zowel bij de mannen als de vrouwen iedereen. Ik heb heel veel van haar geleerd."
Van der Vaart besloot zich daarna zelf steeds verder in de sport te verdiepen. "Daarna ben ik ook alle spelers gaan opzoeken, video's gaan kijken en hun toernooien gaan volgen. Maar Faat kende dus toen iedereen al. Dat vond ik ongelofelijk. Om nog maar te zwijgen over haar rol bij de speeches."
Ook op dat vlak laat Van der Vaart het werk graag aan Moreira de Melo over. "Zij kan het allemaal perfect vertellen. Als ze begint te praten, is ze zo tien minuten verder. Dan kom ik aan het woord en hoef ik alleen nog maar te zeggen dat alles al is verteld of ik zeg: 'Ook namens mij welkom.'"
Dat bevalt de oud-Ajacied uitstekend. "Nee, nee, nee, dat is juist perfect. Ik vind dat stiekem maar wat lekker. Laatst moest ik het een keer alleen doen, toen heb ik haar eigenlijk best wel gemist."
Ook zijn partner Estavana Polman moest volgens Van der Vaart wennen aan de sfeer rondom padelwedstrijden. "Es moest er trouwens wel aan wennen dat het zo stil moet zijn tijdens de wedstrijd. Zij is natuurlijk handbalwedstrijden gewend. Daar hoor je zestig minuten lang het publiek schreeuwen en zingen. Dat is bij een padelwedstrijd totaal anders."
Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"
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