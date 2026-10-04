Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"

Amber
bron: De Telegraaf
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart beleeft tegenwoordig meer plezier aan padel dan aan voetbal. De voormalig middenvelder van Ajax vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij op de padelbaan nog altijd het gevoel heeft volledig mee te kunnen, terwijl hij op het voetbalveld inmiddels merkt dat hij concessies moet doen.

"Ik vind het nu zelfs leuker om te padellen dan te voetballen. Vroeger jaste ik een bal van dertig meter in de kruising, maar als ik nu dertig meter voor de goal sta, vind ik het plots wel heel ver weg en geef ik toch liever een balletje breed."

Voor Van der Vaart zit het plezier vooral in het feit dat hij bij padel nog volop kan vertrouwen op zijn kwaliteiten. "Met padel hoef ik geen concessies te doen. En ik kan gewoon goed meekomen. Dat maakt het denk ik ook leuk."

Van der Vaart is inmiddels ambassadeur binnen de padelwereld en trekt daarbij veel op met voormalig hockeyster Fatima Moreira de Melo. Volgens de oud-Ajacied wist zij aanvankelijk veel meer van de sport dan hij. "Zij is de allerbeste. By far. Het eerste jaar kende ik misschien alleen de allergrootste spelers, maar zij kende toen zowel bij de mannen als de vrouwen iedereen. Ik heb heel veel van haar geleerd."

Van der Vaart besloot zich daarna zelf steeds verder in de sport te verdiepen. "Daarna ben ik ook alle spelers gaan opzoeken, video's gaan kijken en hun toernooien gaan volgen. Maar Faat kende dus toen iedereen al. Dat vond ik ongelofelijk. Om nog maar te zwijgen over haar rol bij de speeches."

Ook op dat vlak laat Van der Vaart het werk graag aan Moreira de Melo over. "Zij kan het allemaal perfect vertellen. Als ze begint te praten, is ze zo tien minuten verder. Dan kom ik aan het woord en hoef ik alleen nog maar te zeggen dat alles al is verteld of ik zeg: 'Ook namens mij welkom.'"

Dat bevalt de oud-Ajacied uitstekend. "Nee, nee, nee, dat is juist perfect. Ik vind dat stiekem maar wat lekker. Laatst moest ik het een keer alleen doen, toen heb ik haar eigenlijk best wel gemist."

Ook zijn partner Estavana Polman moest volgens Van der Vaart wennen aan de sfeer rondom padelwedstrijden. "Es moest er trouwens wel aan wennen dat het zo stil moet zijn tijdens de wedstrijd. Zij is natuurlijk handbalwedstrijden gewend. Daar hoor je zestig minuten lang het publiek schreeuwen en zingen. Dat is bij een padelwedstrijd totaal anders."

Gerelateerd:
Olaf Gorter

Oud-Ajacied (21) maakt indruk in de Serie A: "Blijft heel bijzonder"

0
Dusan Tadic en Denzel Dumfries

Dumfries over weerzien met Tadic: "Focus lag niet op onze ruzie"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Vaart opvallend eerlijk: "Padel nu leuker dan voetbal"

Pugno ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Debuut in Ajax 1 maken"

Bosz wijst naar Ajax-aanwinst: "Iets wat we niet kennen in Nederland"

Huntelaar trots op Godts-deal: "Zo had ik het voor ogen"

Deze Ajacieden en oud-Ajacieden komen zondagavond in actie

Ajax wint opmerkelijke 'kwakzalverij' prijs door sponsordeal

Marktwaarde Bouwman explodeert: Ajax-talent verdubbelt waarde

Van de Pavert ziet Jong Ajax veranderen: "Groter dan we denken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws