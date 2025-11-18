Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Vaart over aanvaring bij Ajax: "Dat liep uit de hand"

Arthur
bron: Helden
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek Foto: © Screenshot Sterren op het Doek

Ronald Koeman stond van 2001 tot en met 2005 aan het roer bij Ajax. In die periode benoemde hij Rafael van der Vaart tot aanvoerder, maar eind 2004 botsten de twee stevig, zo blijkt uit een interview in HELDEN Magazine.

Voor de Champions League-thuiswedstrijd tegen Bayern München wilde Koeman hem als linksbuiten opstellen, terwijl Wesley Sneijder de voorkeur kreeg op de positie van ‘10’. Van der Vaart weigerde op links te spelen en moest daarna zijn aanvoerdersband inleveren.

In het boek blikt Van der Vaart terug op die periode. Hij zegt: "Dat liep een beetje uit de hand. Ik zat meer in Koemans kantoortje dan dat ik op het trainingsveld stond." Over de discussie over zijn positie vertelt hij: "Koeman vond mij niet goed genoeg om op het middenveld te spelen, dus ik zei: dan ben ik ook niet goed genoeg om linksbuiten te staan, want daar heb ik sinds de jeugd nog nooit gespeeld."

Volgens Van der Vaart hebben ze het jaren later uitgesproken. "Ik heb Koeman jaren later gezegd dat ik fout zat." Koeman reageerde daarop met de woorden: "Ik was toen een jonge trainer." Uiteindelijk konden ze er samen om lachen en, zoals Van der Vaart het omschrijft, hebben ze er allebei iets van geleerd.

