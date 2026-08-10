Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"
Rafael van der Vaart heeft met een knipoog gereageerd op vergelijkingen tussen hemzelf en Ajax-aanwinst Julian Brandt. De oud-international maakte daarbij direct duidelijk dat hij onder de indruk is van de eerste optredens van de Duitser.
"Ach hou op, schei uit", reageerde Van der Vaart in de NOS Voetbalpodcast lachend toen Brandt met hem werd vergeleken. "Hij is nog geen twintig procent van wat ik was man. Jeetje mina."
Na de grap volgden serieuze complimenten voor de middenvelder. "Het is een goede speler en ik heb hem in Duitsland natuurlijk gevolgd. Toen kwam hij van de linkerkant. Ik vind hem flegmatiek, een mooie speler om naar te kijken. Als het allemaal lukt, is het waanzinnig om naar te kijken en als het niet lukt, dan zal het er minder uitzien. De eerste indruk is gewoon heel erg goed."
Ook buiten het veld maakt Brandt volgens Van der Vaart een sterke indruk. "Ik vind hem ook goed overkomen." De analist ziet bovendien dat de Duitser direct zijn waarde heeft voor de jonge selectie van Ajax. "Open, je ziet hem die jonge jongens ook allemaal helpen. Dat is toch een grote speler."
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