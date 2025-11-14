AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart over Ajacied: "SC Heerenveen wilde hem hebben"

Arthur
bron: Helden Magazine
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

De negentienjarige Damián van der Vaart woont tegenwoordig bij zijn grootouders Ramon en Lolita van der Vaart in Heemskerk. Zijn ouders verblijven in het buitenland, waardoor opa en oma een belangrijke rol spelen in zijn dagelijks leven. Vader Rafael volgt zijn zoon echter op de voet vanuit Boekarest, waar hij samenwoont met zijn vriendin Estavana Polman en hun dochter Jesslynn.

In een recent boek vertelt Damián openhartig over de betrokkenheid van zijn vader. "Mijn vader zei: ‘Wil je dat ik je help?’ Ik zei: ‘Ja, graag.’ Toen werd hij kritischer. Hij zegt altijd: als je het niet wil, moet je het zeggen. Maar ik wil het, dus het is mijn keuze. Voor de rest is hij een heel lieve papa, hoor."

Rafael van der Vaart ziet het als een zegen én een uitdaging om zijn zoon te begeleiden in diens voetbalontwikkeling, zo laat hij weten in Helden Magazine. "Het heeft ook voordelen dat ik zijn vader ben. Neem alleen al het feit dat hij de kans kreeg bij Ajax," vertelt de oud-international. "Mijn voorkeur had eigenlijk dat hij naar Heerenveen zou gaan, omdat ik dacht dat hij daar meer aan spelen toe zou komen."

Daar gaat Van der Vaart nog even over door: "SC Heerenveen wilde hem heel graag hebben, maar Damián wilde liever naar de club waarmee hij is opgegroeid. Kon-ie ook lekker bij opa en oma wonen. Ik heb Ajax gebeld en gezegd: mag m’n zoon een week meetrainen. In die week heeft hij het laten zien."

Gerelateerd:
Marijn Beuker

Marijn Beuker krijgt kritiek te verwerken: "Weinig vernomen"

0
Menno Pot aan het woord

Pot heeft duidelijke mening: "Wie dat niet ziet, ziet troebel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Damian van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd