Van der Vaart over Ajacied: "SC Heerenveen wilde hem hebben"

De negentienjarige Damián van der Vaart woont tegenwoordig bij zijn grootouders Ramon en Lolita van der Vaart in Heemskerk. Zijn ouders verblijven in het buitenland, waardoor opa en oma een belangrijke rol spelen in zijn dagelijks leven. Vader Rafael volgt zijn zoon echter op de voet vanuit Boekarest, waar hij samenwoont met zijn vriendin Estavana Polman en hun dochter Jesslynn.

In een recent boek vertelt Damián openhartig over de betrokkenheid van zijn vader. "Mijn vader zei: ‘Wil je dat ik je help?’ Ik zei: ‘Ja, graag.’ Toen werd hij kritischer. Hij zegt altijd: als je het niet wil, moet je het zeggen. Maar ik wil het, dus het is mijn keuze. Voor de rest is hij een heel lieve papa, hoor."

Rafael van der Vaart ziet het als een zegen én een uitdaging om zijn zoon te begeleiden in diens voetbalontwikkeling, zo laat hij weten in Helden Magazine. "Het heeft ook voordelen dat ik zijn vader ben. Neem alleen al het feit dat hij de kans kreeg bij Ajax," vertelt de oud-international. "Mijn voorkeur had eigenlijk dat hij naar Heerenveen zou gaan, omdat ik dacht dat hij daar meer aan spelen toe zou komen."

Daar gaat Van der Vaart nog even over door: "SC Heerenveen wilde hem heel graag hebben, maar Damián wilde liever naar de club waarmee hij is opgegroeid. Kon-ie ook lekker bij opa en oma wonen. Ik heb Ajax gebeld en gezegd: mag m’n zoon een week meetrainen. In die week heeft hij het laten zien."