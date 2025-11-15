Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart over Ajax-jeugd: "Aan de oren het veld opgetrokken"

Arthur
bron: Helden Magazine
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek Foto: © Screenshot Sterren op het Doek

Rafael van der Vaart brak op jonge leeftijd door bij Ajax en beleefde daar een glansrijke periode. Tegenwoordig heeft hij regelmatig zijn kritische blik op de jonge talenten van de club. Soms noemt hij hen zelfs 'robots'.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

In Helden Magazine zegt hij hierover: "Als ik naar die talenten bij Ajax kijk, dan heb ik weleens het idee dat ze door hun ouders aan hun oren het veld op zijn getrokken. Ik denk dan: joh, je speelt bij Ajax, straal ook een beetje uit dat je het leuk vindt. En laat een beetje gif zien, niet met je kop naar beneden lopen. Ik heb vaak wat aan te merken op Wout Weghorst, maar als hij aan elke jeugdspeler tien procent van zijn gif geeft, heeft hij zelf nog driehonderd procent over en ziet de wereld er voor de jeugd wat instelling betreft heel anders uit."

Van der Vaart heeft ook een duidelijke mening over de data-analyse die tegenwoordig bij clubs zo'n grote rol speelt: "Wat die data betreft waar ze bij de clubs steeds naar kijken; het hoort er blijkbaar bij in deze tijd, maar ik vind het niks. Uiteindelijk gaat het erom wat je kunt met je voet en ziet met je blote oog. Dat is veel bepalender dan of je genoeg hebt gelopen en goed druk naar voren hebt gezet.

Neem mijn hakgoal tegen Feyenoord; dat was puur intuïtie. Zoiets gebeurt in een fractie van een seconde in je hoofd. Laat jongens af en toe doen wat in hen opkomt."

Gerelateerd:
Alex Kroes en John Heitinga

Ajax-directie gewaarschuwd: "Bij Ajax is dit wel een kantelpunt"

0
Henk Spaan

Spaan kraakt Ajax: "Dan hadden ze de wereldpers weer gehaald"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd