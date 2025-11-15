Van der Vaart over Ajax-jeugd: "Aan de oren het veld opgetrokken"

In Helden Magazine zegt hij hierover: "Als ik naar die talenten bij Ajax kijk, dan heb ik weleens het idee dat ze door hun ouders aan hun oren het veld op zijn getrokken. Ik denk dan: joh, je speelt bij Ajax, straal ook een beetje uit dat je het leuk vindt. En laat een beetje gif zien, niet met je kop naar beneden lopen. Ik heb vaak wat aan te merken op Wout Weghorst, maar als hij aan elke jeugdspeler tien procent van zijn gif geeft, heeft hij zelf nog driehonderd procent over en ziet de wereld er voor de jeugd wat instelling betreft heel anders uit."

Van der Vaart heeft ook een duidelijke mening over de data-analyse die tegenwoordig bij clubs zo'n grote rol speelt: "Wat die data betreft waar ze bij de clubs steeds naar kijken; het hoort er blijkbaar bij in deze tijd, maar ik vind het niks. Uiteindelijk gaat het erom wat je kunt met je voet en ziet met je blote oog. Dat is veel bepalender dan of je genoeg hebt gelopen en goed druk naar voren hebt gezet.

Neem mijn hakgoal tegen Feyenoord; dat was puur intuïtie. Zoiets gebeurt in een fractie van een seconde in je hoofd. Laat jongens af en toe doen wat in hen opkomt."