Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Van der Vaart over Ajax-speler: "Dat vond hij eerst niet zo leuk"

Arthur
bron: Voetbal International
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart benadrukt in een interview met Voetbal International hoe belangrijk zijn band met zoon Damián voor hem is. Hoewel vader en zoon veel over voetbal praten, wil de oud-Ajacied hem niet spiegelen aan zijn eigen carrière. Namen als Donny van de Beek en Davy Klaassen komen volgens Van der Vaart eerder in hem op.

"Familie is inderdaad ongelofelijk belangrijk voor me. Daarom vind ik het ook moeilijk om Damián op afstand te hebben", vertelt de oud-speler van onder meer Real Madrid en Hamburger SV. "Maar ik woon ook al meer dan twintig jaar in het buitenland, dus ik heb mijn ouders ook niet altijd om mij heen gehad. Dat hoort ook wel een beetje bij het leven als voetballer."

Als vader en zoon samen zijn, gaat het vaak over voetbal. Van der Vaart geeft toe dat hij daarin soms te ver gaat. "Ik voel dat een beetje aan. Maar soms sla ik de plank mis. Dan heb ik me ergens voetbalgerelateerd aan geërgerd en dan gooi ik het meteen eruit. Dat vond hij eerst niet zo leuk, maar nu heeft hij liever dat ik het wel doe. Maar dat is wel een dun lijntje, ja."

Volgens de oud-international is het lastig om de perfecte balans te vinden. "Er zullen vast mensen zijn die vinden dat ik hem te veel push. Ik weet ook niet wat de goede manier is", klinkt Van der Vaart eerlijk. "Maar voor je het weet ben je 25 en heb je nog niks bereikt. Ik heb sowieso het gevoel dat mensen in de voetballerij heel tevreden rondlopen. Ik neem Ajax dan even als voorbeeld. Je moet jezelf elke dag pushen tot de limiet en er soms overheen: nooit tevreden zijn."

