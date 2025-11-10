AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart over Ajax: "Van diarree kun je geen kasteel kleien"

Arthur
bron: NOS Studio Voetbal
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Het besluit van Ajax om eerst een nieuwe trainer aan te stellen en pas daarna een technisch directeur te zoeken, zorgt voor veel verbaasde reacties bij Studio Voetbal. Over wie straks op de bank in de Johan Cruijff Arena plaatsneemt, zijn de meningen verdeeld. 

Arno Vermeulen kijkt met verbazing naar de gang van zaken bij Ajax. Na het ontslag van John Heitinga kondigde Alex Kroes zijn vertrek aan, maar hij blijft voorlopig aan tot een opvolger is gevonden. "Dat is best wel raar, dat Kroes nu een nieuwe trainer gaat aanstellen. Dan ga je bij wijze van spreken de keuze voor een technisch directeur aanpassen aan de coach die je hebt, dat is de omgekeerde wereld", zegt Vermeulen bij Studio Voetbal.

"Behalve, wat zomaar zou kunnen, als ze met Ten Hag al heel erg ver zijn. Als zij de indicatie hebben gekregen dat ze Ten Hag kunnen binnen hengelen, dan kan ik mij voorstellen dat je dat deze week afhandelt. Maar normaal ga je nu zoeken naar een technisch directeur en die gaat over de aanstelling van een nieuwe trainer", vervolgt Vermeulen. Pierre van Hooijdonk sluit zich bij hem aan: "Het stinkt een beetje. Dat vind ik echt", aldus de oud-spits.

Van der Vaart heeft zelf geen uitgesproken ‘droomkandidaat’ voor Ajax. "Je denkt natuurlijk meteen aan Frank de Boer. Hij is Ajacied en werd in vijf jaar tijd vier keer kampioen. Maar van dat Ajax-DNA moeten we ook maar afstappen. Zolang jij spelers koopt die geen Ajax-niveau hebben, is het Ajax-DNA ook ver te zoeken. Mijn beste vriend is Feyenoorder, die zij voorheen altijd: van diarree kun je geen kasteel kleien. Dat geldt nu voor Ajax."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen tipt Ajax nieuwe directeur: "Hij is de ideale kandidaat"

0
Paul Simonis met een big smile

'Ajax en Paul Simonis hebben al contact gehad over samenwerking'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 11 2 19
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd