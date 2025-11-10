Van der Vaart over Ajax: "Van diarree kun je geen kasteel kleien"

Het besluit van Ajax om eerst een nieuwe trainer aan te stellen en pas daarna een technisch directeur te zoeken, zorgt voor veel verbaasde reacties bij Studio Voetbal. Over wie straks op de bank in de Johan Cruijff Arena plaatsneemt, zijn de meningen verdeeld.

Arno Vermeulen kijkt met verbazing naar de gang van zaken bij Ajax. Na het ontslag van John Heitinga kondigde Alex Kroes zijn vertrek aan, maar hij blijft voorlopig aan tot een opvolger is gevonden. "Dat is best wel raar, dat Kroes nu een nieuwe trainer gaat aanstellen. Dan ga je bij wijze van spreken de keuze voor een technisch directeur aanpassen aan de coach die je hebt, dat is de omgekeerde wereld", zegt Vermeulen bij Studio Voetbal.

"Behalve, wat zomaar zou kunnen, als ze met Ten Hag al heel erg ver zijn. Als zij de indicatie hebben gekregen dat ze Ten Hag kunnen binnen hengelen, dan kan ik mij voorstellen dat je dat deze week afhandelt. Maar normaal ga je nu zoeken naar een technisch directeur en die gaat over de aanstelling van een nieuwe trainer", vervolgt Vermeulen. Pierre van Hooijdonk sluit zich bij hem aan: "Het stinkt een beetje. Dat vind ik echt", aldus de oud-spits.

Van der Vaart heeft zelf geen uitgesproken ‘droomkandidaat’ voor Ajax. "Je denkt natuurlijk meteen aan Frank de Boer. Hij is Ajacied en werd in vijf jaar tijd vier keer kampioen. Maar van dat Ajax-DNA moeten we ook maar afstappen. Zolang jij spelers koopt die geen Ajax-niveau hebben, is het Ajax-DNA ook ver te zoeken. Mijn beste vriend is Feyenoorder, die zij voorheen altijd: van diarree kun je geen kasteel kleien. Dat geldt nu voor Ajax."