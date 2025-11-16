Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Vaart over eigen carrière: "Cruijff vond het domme keuze"

Arthur
bron: Helden Magazine
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje

Rafael van der Vaart brak als jonge jongen door bij Ajax en beleefde een prachtige carrière. Hij speelde onder meer bij Real Madrid en Tottenham Hotspur en bereikte met Oranje de finale van het WK. Voordat hij naar de Spaanse en Engelse top verhuisde, maakte hij in 2005 de stap naar Hamburger SV.

Zijn vertrek uit Amsterdam werd destijds niet door iedereen goedgekeurd. Johan Cruijff uitte in zijn column in De Telegraaf zijn afkeuring over de transfer. “Hij vond het een domme keuze. Ik trok me van weinig opinies wat aan, maar toen dacht ik: nu moet ik me echt bewijzen. Cruijff motiveerde me om het beste uit mezelf te halen,” vertelt Van der Vaart nu terugkijkend in Helden Magazine.

Van der Vaart legt uit waarom hij destijds voor HSV koos: “HSV was op dat moment de enige club die mij wilde hebben. Ik vond: ik móet weg bij Ajax, was er niet meer op m’n plek. Er was veel te doen over mijn relatie met Sylvie. Ik snakte naar een andere omgeving. HSV kwam en toen zei de grootste voetballer ooit dat hij twijfelde aan mijn beslissing... Ik dacht: nu zal ik verdorie laten zien dat dit een goede stap is. Het was dus niet zo verkeerd dat Cruijff dat schreef.”

