Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Van der Vaart over Estavana Polman: "Dan floept het er al uit"

Thomas
bron: Sportnieuws.nl
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © MTB-Photo

Rafael van der Vaart is inmiddels niet alleen bekend als oud-international, maar ook als uitgesproken analist. In die rol is hij steevast te zien naast Pierre van Hooijdonk bij wedstrijden van Oranje. Zijn spontane opmerkingen zorgen regelmatig voor hilariteit, maar thuis zijn die impulsieve uitspattingen niet altijd even geliefd. Partner Estavana Polman heeft namelijk een duidelijke ergernis: zijn gebrek aan filter.

"Voordat ik er erg in heb, floept het er al uit", zegt Van der Vaart in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is bij mij net als vroeger met voetbal, het komt op als poepen." Volgens hem is het pure impulsiviteit, vooral wanneer hij een kans ziet om een grap te maken. Dat zorgt thuis bij zijn partner, handbalster Estavana Polman, soms voor lichte irritatie.

Toch is de liefde tussen het stel onverminderd sterk. Van der Vaart en Polman zijn sinds 2016 samen en kregen een jaar later dochter Jesslynn. "Es is een waanzinnige vrouw. Ik wist ook niet dat er iemand bestond die nog nuchterder in het leven staat dan ik, maar die persoon heb ik toch maar mooi gevonden", zegt hij trots.

