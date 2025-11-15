Van der Vaart over Sylvie Meis: "Damian is daar erg blij mee"

Rafael van der Vaart was donderdagavond te gast bij Vandaag Inside. Na afloop werd de oud-prof gevraagd of hij ergens in zijn leven spijt van heeft.

"Nee, ik heb nergens spijt van, want dat maakt je ook weer de persoon die je nu bent", reageert Van der Vaart bij In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Ik heb een heel mooi huwelijk gehad, een mooie relatie gehad, en nu heb ik een geweldige relatie. Iedereen is blij."

Van der Vaart heeft nu een relatie met handbalster Estavana Polman en was eerder getrouwd met Sylvie Meis, met wie hij een zoon heeft die nu bij Ajax speelt. "Estavana heeft ervoor gezorgd dat Sylvie en ik weer contact hebben", geeft hij aan. "Daar ben ik heel trots op, en Damián is daar heel erg blij mee. Dus dat gaat allemaal helemaal goed."