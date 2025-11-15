Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart over Sylvie Meis: "Damian is daar erg blij mee"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Sylvie Meis en Damian van der Vaart
Sylvie Meis en Damian van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart was donderdagavond te gast bij Vandaag Inside. Na afloop werd de oud-prof gevraagd of hij ergens in zijn leven spijt van heeft.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Nee, ik heb nergens spijt van, want dat maakt je ook weer de persoon die je nu bent", reageert Van der Vaart bij In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Ik heb een heel mooi huwelijk gehad, een mooie relatie gehad, en nu heb ik een geweldige relatie. Iedereen is blij."

Van der Vaart heeft nu een relatie met handbalster Estavana Polman en was eerder getrouwd met Sylvie Meis, met wie hij een zoon heeft die nu bij Ajax speelt. "Estavana heeft ervoor gezorgd dat Sylvie en ik weer contact hebben", geeft hij aan. "Daar ben ik heel trots op, en Damián is daar heel erg blij mee. Dus dat gaat allemaal helemaal goed."

Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan kraakt Ajax: "Dan hadden ze de wereldpers weer gehaald"

0
Marijn Beuker

Beuker legt uit: "Dat was een nadrukkelijke wens van Farioli"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Damian van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd