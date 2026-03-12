Van der Vaart plots wereldnieuws na opmerking over Ajax-speler

De uitspraken van Rafael van der Vaart over Maarten Paes hebben ook in Indonesië veel aandacht gekregen. Verschillende media in het land berichten over de stevige kritiek van de oud-international op de doelman van Ajax.

De discussie ontstond na de 3-1 nederlaag van Ajax tegen FC Groningen. Na afloop sprak Paes zich kritisch uit over het optreden van zijn ploeg. "Na de 2-1 hebben we in niets laten zien dat we een team zijn. Dat is pijnlijk", zei de doelman. "Ik ben niet iemand die wijst naar anderen, ik ben een grote jongen, dus ik neem die verantwoordelijkheid, maar ik denk dat jullie ook wel hebben gezien dat we elkaar in de steek hebben gelaten aan het einde."

De opmerkingen van Paes werden later besproken in het programma Rondo op Ziggo Sport. Daar reageerde Van der Vaart fel op de woorden van de keeper. "Ik zou die keeper meteen terugsturen naar, waar komt hij vandaan, Amerika? Hij komt er net bij en hij moet het allemaal maar bewijzen. Hij gaat dan zeggen dat ze geen team zijn, dat vind ik zo makkelijk. Hij houdt een bal tegen, rent de zestien uit en scheldt iedereen verrot. Ik heb daar helemaal niks mee."

De uitspraken van Van der Vaart zijn inmiddels ook opgepikt door Indonesische media. Zo schrijft het medium Bolasport uitgebreid over het fragment.

Volgens de site werd 'de doelman van Kediri-afstamming bekritiseerd door de Nederlandse voetballegende Rafael van der Vaart'. Daarbij merkt het medium op dat 'de man die ooit Real Madrid en Tottenham Hotspur verdedigde, Paes zeker terug zou sturen naar de Verenigde Staten'.