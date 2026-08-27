Van der Vaart prijst Berghuis na verhalen van zoon: "Fantastisch"
Rafael van der Vaart is enthousiast over de rol die Steven Berghuis vervult binnen de selectie van Ajax. Hoewel de oud-international niet achter alles staat wat de aanvoerder in interviews zegt, hoort hij vanuit de spelersgroep vooral positieve verhalen over de routinier. Bij Ziggo Sport vertelt Van der Vaart dat ook zijn zoon Damián, die bij Ajax speelt, positief is over Berghuis.
"Berghuis is een goede voetballer en een geweldige gozer. De dingen die hij zegt tijdens interviews zijn niet helemaal mijn ding, maar hij komt tegelijkertijd goed op me over", aldus Van der Vaart. Vooral de manier waarop de Ajax-aanvoerder zich opstelt richting de jongere spelers kan rekenen op zijn waardering.
Dat beeld krijgt Van der Vaart onder meer bevestigd door zijn zoon. "Hij zegt dat Berghuis heel veel met jonge jongens bezig is en ze beter wil maken. Hij geeft ze echt een goed gevoel. Dat vind ik fantastisch om te horen."
Volgens Van der Vaart geniet Berghuis veel aanzien binnen de Ajax-selectie. "Je ziet in de selectie van Ajax ook dat Berghuis heel veel respect krijgt. Hij heeft buiten zijn kwaliteiten dus ook een goede persoonlijkheid."
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