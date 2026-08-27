Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Vaart prijst Berghuis na verhalen van zoon: "Fantastisch"

Joram
Rafael van der Vaart en Damian van der Vaart samen op de tribune
Rafael van der Vaart en Damian van der Vaart samen op de tribune Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart is enthousiast over de rol die Steven Berghuis vervult binnen de selectie van Ajax. Hoewel de oud-international niet achter alles staat wat de aanvoerder in interviews zegt, hoort hij vanuit de spelersgroep vooral positieve verhalen over de routinier. Bij Ziggo Sport vertelt Van der Vaart dat ook zijn zoon Damián, die bij Ajax speelt, positief is over Berghuis.

"Berghuis is een goede voetballer en een geweldige gozer. De dingen die hij zegt tijdens interviews zijn niet helemaal mijn ding, maar hij komt tegelijkertijd goed op me over", aldus Van der Vaart. Vooral de manier waarop de Ajax-aanvoerder zich opstelt richting de jongere spelers kan rekenen op zijn waardering.

Dat beeld krijgt Van der Vaart onder meer bevestigd door zijn zoon. "Hij zegt dat Berghuis heel veel met jonge jongens bezig is en ze beter wil maken. Hij geeft ze echt een goed gevoel. Dat vind ik fantastisch om te horen."

Volgens Van der Vaart geniet Berghuis veel aanzien binnen de Ajax-selectie. "Je ziet in de selectie van Ajax ook dat Berghuis heel veel respect krijgt. Hij heeft buiten zijn kwaliteiten dus ook een goede persoonlijkheid."

Gerelateerd:
Ajax-trainer Michel

Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"

0
Tolu Arokodare na zijn goal voor Ajax

Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart Damian van der Vaart Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"

Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion

Van der Vaart prijst Berghuis na verhalen van zoon: "Fantastisch"

Kieft lyrisch over Ajax-aanwinst: "Zó, die jongen is echt goed"

Telegraaf onthult transfersom Tsygankov, miljoenen onder marktwaarde

Opstelling Ajax bekend: Tolu maakt basisdebuut tegen FC Sion

'Ajax-doelman kan vertrekken: KKD-club meldt zich in Amsterdam'

Wouter Goes houdt de deur open naar Ajax: "Zeg nooit nooit..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws