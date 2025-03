Van der Vaart roemt voormalig Ajacied: "Kon niet eens meer lopen"

Afgelopen maandag was het negen jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. In het programma Rondo op Ziggo Sport halen Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder herinneringen op.

"Mijn leukste herinnering aan Cruijff was de wedstrijd van Sjaak Swart, die werd 75", vertelt Van der Vaart. "Wij (Wesley Sneijder en Van der Vaart, red.) speelden allebei nog en vonden onszelf wel heel goed. Cruijff kon niet eens meer lopen. Maar hij had drie, vier balcontacten. Toen dacht ik echt van: jeetje. Men vergeleek mij ooit met Cruijff. Maar die mensen hadden er totaal geen verstand van. Hij was buitenaards, zelfs op die leeftijd nog."

"Ik draaide in die wedstrijd open en gaf toen een steekpass op Marc Overmars, met de binnenkant van de voet", gaat de oud-middenvelder verder. "Overmars stond linksbuiten en die bal was te hard voor hem. Toen floot Cruijff naar me en zei: "Buitenkant voet. Dan draait de bal naar hem toe". Zo’n advies had ik nog nooit gehad. Dat vond ik mooi."

Sneijder kwam Cruijff in dezelfde periode tegen in Barcelona. "Ik moest met Inter tegen Barcelona in Camp Nou", vertelt hij. "Toen was ik uiteindelijk geblesseerd. Toen heb ik de hele wedstrijd naast hem gezeten. Hoe die man over voetbal sprak was magistraal. Hij was ook heel toegankelijk. Je kon goed met hem praten, en hij vond het op de één of andere manier ook leuk om met ons te kletsen over voetbal. Mooie man."