Van der Vaart schaamt zich kapot voor Polman: "Het is vreselijk"
Rafael van der Vaart kan soms maar moeilijk omgaan met een opvallende gewoonte van zijn partner Estavana Polman. De voormalig handbalster probeert volgens Van der Vaart werkelijk overal iets van de prijs af te krijgen. De oud-voetballer schaamt zich daar naar eigen zeggen behoorlijk voor.
Van der Vaart krijgt in Rondo van presentator Wytse de Goot de vraag wat ‘het grote geheim’ van afdingen is en of hij daar zelf goed in is. De oud-voetballer wijst meteen naar zijn partner. "Zoals je weet hebben we een nieuw huis, en Estavana is daar heel goed in", begint Van der Vaart, terwijl zijn tafelgenoten beginnen te lachen.
Volgens Van der Vaart beperkt Polman het onderhandelen bepaald niet tot grote aankopen. "Maar overal. Ik schaam me kapot. Zij gaat de winkel niet uit, al krijgt ze een kaas gratis of een kussensloop, het is vreselijk. Ik loop echt de zaak uit", zegt Van der Vaart.
PSV-directeur Marcel Brands herkent de situatie maar al te goed en blijkt thuis hetzelfde mee te maken. "Mijn vrouw doet hetzelfde, dan loop ik ook even weg."
Van der Vaart kan zich daar volledig in vinden en benadrukt nogmaals hoeveel ongemak het afdingen hem oplevert. "Ik vind het zó gênant."
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