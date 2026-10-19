Van der Vaart schrikt van Ajacied: "Hij bleef het maar doen!"
Rafael van der Vaart heeft kritiek geuit op Marc ter Stegen. Volgens de voormalig Ajacied neemt de Duitse doelman te vaak onnodige risico's in de opbouw. Een verkeerde inspeelpass op Marcos Leonardo leidde na rust tegen FC Groningen tot een tegendoelpunt.
Ajax leek in de Euroborg op weg naar een comfortabele middag. De Amsterdammers stonden met 0-2 voor, maar zagen FC Groningen direct na rust terugkomen tot 1-2. Ter Stegen speelde Leonardo in, waarna de Braziliaan de bal verloor. FC Groningen profiteerde van de fout en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Van der Vaart vond dat Ter Stegen op dat moment voor een andere oplossing had moeten kiezen. "Hij is de man met ervaring, maar hij bleef de hele tijd maar opbouwen", stelt de oud-international bij NOS Studio Voetbal.
Volgens Van der Vaart beschikt Ajax niet over voldoende spelers die onder druk de juiste oplossing kunnen vinden. "Ajax heeft gewoon niet de spelers die weg kunnen draaien met een mannetje in hun rug", vervolgt hij zijn analyse. De voormalig Ajacied vindt daarom dat Ter Stegen vaker voor de lange bal moet kiezen wanneer de omstandigheden daarom vragen. "Dan moet je als keeper op een gegeven moment concluderen: we spelen de lange bal. Hij bleef het maar doen."
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Van der Vaart schrikt van Ajacied: "Hij bleef het maar doen!"
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