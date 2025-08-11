Van der Vaart schrikt van Ajax: "Dan moet je je kapot schamen"

Rafael van der Vaart had aanzienlijk meer verwacht van Ajax in de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen tegen Telstar (2-0). De oud-Ajacied noemt het optreden van de ploeg van John Heitinga 'een beetje beschamend'.

"Ik ben geschrokken van Ajax", zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal. "Het was best wel een beetje beschamend. Telstar is de ideale tegenstander, maar ze hadden veel te veel de bal en werden nog gevaarlijk ook. Er is nog veel werk aan de winkel."

Hoewel Ajax worstelde, wil Van der Vaart na één wedstrijd nog geen harde conclusies trekken. "Ik zou Heitinga eruit gooien", zegt hij met een vette knipoog. "Het is één wedstrijd, alleen: je bent wel de hele voorbereiding ergens mee bezig. Ik denk dat Heitinga ook is geschrokken. Ze kregen er nergens druk op, terwijl dat in de voorbereiding bij vlagen wel lukte."

Dat Ajax achttien doelpogingen van Telstar toestond en zelf tot vijftien kwam, vindt hij veelzeggend. "Als speler moet je je dan toch kapot schamen? Zij moeten het uiteindelijk doen. Je speelt tegen Telstar, hè. Johnny kan dan bij wijze van spreken ook thuisblijven."