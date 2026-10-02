Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."

Rafael van der Vaart en Wim Kieft waren bepaald niet te spreken over de eerste helft van het Nederlands elftal tegen Griekenland. Oranje keek in Thessaloniki halverwege tegen een 2-0 achterstand aan en vooral de manier waarop de ploeg van Xavi Hernández voor de dag kwam, zorgde voor stevige kritiek bij de NOS.

Kieft begreep weinig van de veldbezetting van Nederland. "Ze komen ook nog een paar keer goed weg. Heel merkwaardige veldbezetting. Geen organisatie. In balbezit ben je hem ook weer zo kwijt. Dat heeft met veldbezetting te maken. Denzel Dumfries staat zo verschrikkelijk diep. Hij speelt zichzelf daarmee uit de wedstrijd, en Crysencio Summerville ook."

Van der Vaart was nog een stuk harder in zijn oordeel over Oranje. "Ik vind dit zo’n verschrikkelijke, hopeloze eerste helft. Ze lopen verward rond. Als je zo door Amsterdam loopt, bellen ze de politie dat er verwarde mensen over straat lopen. Het is loom."