Van der Vaart smult: "Lekkerste en lelijkste kampioenschap ooit"

"Het is echt bizar. Ik zeg niet dat we ons er een beetje voor schamen, maar het is misschien wel het lekkerste en lelijkste kampioenschap ooit", zegt Van der Vaart aan tafel bij Studio Voetbal. "Noteer het maar, het gaat gewoon gebeuren." Ajax staat momenteel twee punten voor op PSV en heeft nog een wedstrijd tegoed.

Van titelstress lijkt geen sprake. "Het zit zo mee, dat ik denk: dit is gewoon het seizoen van Ajax", aldus Van der Vaart, die ziet dat Francesco Farioli voor strijd heeft gezorgd. "Die gasten vechten voor elke meter. Het is niet het beste voetbal, maar dat kan ook niet met deze spelers. Als PSV geen kampioen wordt, is het een schande."

"Als Ajax kampioen wordt, is het gewoon een geweldige prestatie van de trainer. Hij heeft een bepaalde rust gecreëerd. Het is niet mijn voetbal, het is niet mijn manier met dat wisselen. Maar je kunt niet zeggen dat het slecht uitpakt", besluit de oud-Ajacied.