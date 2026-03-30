Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"
Het Nederlands elftal neemt het tijdens het WK na de groepsfase misschien op tegen Marokko, maar Rafael van der Vaart is niet onder de indruk van de mogelijke tegenstander van Oranje. De ex-prof toonde zich kritisch bij de NOS.
"Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Het is wel een goed team, maar als je de halve finale van het WK wil halen en kampioen wil worden... wij als Nederland: je speelt bij Liverpool, Barcelona, noem maar op. Dan ga je je niet druk maken om Marokko, echt niet", constateert Van der Vaart.
Ook de keuze van Rayane Bounida, die Marokko heeft verkozen boven België, kwam ter sprake. Wim Kieft toont begrip voor de keuze van de Ajax-speler. "Het is denk ik vaak roots, maar ook een afweging. Marokko is wel aardig aan de weg aan het timmeren", benadrukt hij. "De afweging tussen Marokko of België: dan denken ze toch misschien dat ze daar meer perspectief hebben op succes", stelt Kieft.
