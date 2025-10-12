Van der Vaart spijkerhard voor Ajacied: "Het is zijn eigen schuld"

"Zelf heb ik niet de ambitie om hoofdtrainer te worden. Ik was assistent in Denemarken en bijna bij Ajax, van Maurice Steijn, die kon wel wat hulp gebruiken toentertijd. Maar eigenlijk niet", vertelt Van der Vaart in de podcast Doorzetters. "Als ik Johnny hoor praten, of Nigel de Jong als technisch directeur... Ik heb nooit de indruk gehad dat ik met professors in het team heb gezeten, maar ze gebruiken woorden waar ze zelf de betekenis niet van weten."

Als analist moet Van der Vaart zich regelmatig kritisch uitlaten over zijn oud-teamgenoten. "In het begin was dat wel moeilijk, nu niet meer. Op de een of andere manier accepteren ze het allemaal. Alleen Heitinga was een beetje boos, nadat we hem in zijn eerste periode als trainer van Ajax bekritiseerd hadden. Dus nu is hij waarschijnlijk woedend...", lacht hij. "Hij moet ook niet luisteren, hij moet gewoon zelf zijn ding doen. Maar we kunnen moeilijk zeggen dat Ajax lekker bezig is."

Als 'echte Ajacied' kan Van der Vaart niet volledig objectief zijn. "Dat kan niet, want ik hoop dat Ajax wint en ik hoop dat ze het goed doen. Ik hoop dat Johnny… Het begint ook een beetje sneu te worden. Je hebt toch gevoel bij hem. Ik vind het gewoon jammer dat het zo gaat, maar ja, het is zijn eigen schuld", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Hamburger SV, Real Madrid en Tottenham Hotspur.