Van der Vaart steunt reserve van Ajax: "In potentie de allerbeste"
Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV en Tolu Arokodare nam de enige treffer van de thuisclub voor zijn rekening. Theo Janssen heeft genoten van de sterke centrumspits, die al vroegtijdig werd gewisseld door trainer Michel.
"Wat fijn is aan deze spits, is dat hij ook rond de middellijn ballen kan aannemen", sprak hij bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Hij heeft zoveel rust, kan mensen van zich afhouden, legt de bal simpel af en sprint vervolgens weer richting het doel. Hij hoeft helemaal geen gekke dingen te doen. Ik vind het echt een goede spits", aldus Janssen.
Ook Wim Kieft is vol lof over de aanvaller. "Met de eigenschappen die hij heeft, moet je hem ook zo beoordelen. Hij is groot en sterk, je kunt hem aanspelen", constateert de voormalig profvoetballer. "Je moet niet verwachten dat hij gaat dribbelen, maar wat hij moet doen, doet hij hartstikke goed", besluit Kieft over het aanspeelpunt van Ajax.
Rafael van der Vaart blijft overigens vertrouwen in Marcos Leonardo, die weer matig inviel. "Ik geloof nog steeds in hem", benadrukt hij. "Wat Jordi Cruijff over hem zei, vond ik terecht: 'We zijn blij dat hij daar staat waar hij moet staan, want hij krijgt die kansen.' Ik heb nog geen munitie gevonden om het allemaal te verdedigen, maar ik denk wel dat hij er echt heel veel gaat maken. Je hebt natuurlijk ook nog steeds Dolberg, die in potentie de allerbeste is. Alleen gaat het hem op de een of andere manier niet meer worden", baalt Van der Vaart.
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