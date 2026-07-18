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Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"

Amber
bron: Sportnieuws
Rafael van der Vaart en Estavana Polman bij de presentatie van haar boek
Rafael van der Vaart en Estavana Polman bij de presentatie van haar boek Foto: © Pro Shots

Estavana Polman presenteerde afgelopen week haar eigen boek. De ex-tophandbalster heeft, nu ze gestopt is, veel meer tijd voor haar gezinsleven met vriend Rafael van der Vaart.

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Tussen de twee zit het nog altijd goed, zo bleek ook tijdens de boekpresentatie. Van der Vaart werd daar flink op de hak genomen. "Daar was ik op voorbereid, maar dat is altijd leuk", zegt de oud-Ajacied tegenover Sportnieuws.nl. "Dat doet ze thuis ook, dus ik had niks anders verwacht." De voormalig voetballer is trots op zijn grote liefde: "Ze heeft het fantastisch gedaan."

Van der Vaart komt ook nog met wat tips voor Polman, die nu kan gaan genieten van haar pensioen. "Rustig aan. Eerst even genieten van het niet meer hoeven. Alleen maar dingen doen die je leuk vindt en zoeken wat bij je past. Ze krijgt zo veel leuke aanvragen. Maar we gaan eerst lekker op vakantie. Even rustig kijken en dan zien we wel verder."

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