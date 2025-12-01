Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Van der Vaart tipt nieuwe Ajax-trainer: "Ik zou hem toch bellen"

Niek
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © MTB-Photo

Rafael van der Vaart hoopt dat Peter Bosz na het WK de nieuwe trainer van Oranje gaat worden. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij topclubs als Ajax en Real Madrid speelde, is vol lof over de oefenmeester van PSV. 

"Mijn stelling deze week is: Peter Bosz moet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal worden", vertelt hij vanuit zijn eigen huis. "Ik denk dat heel veel mensen dat al gezegd hebben en daar ben ik het helemaal mee eens. Na het WK moet Bosz de nieuwe bondscoach worden en dan zou ik als Ajax toch wel Koeman bellen of hij er zin in heeft. Ik denk namelijk dat hij dat wel heeft", voorspelt Van der Vaart met een oranje hoofdband op. 

Ibrahim Afellay is het niet eens met de stelling. "Ik zou niet weten waarom je niet met Koeman doorgaat", reageert de voormalig PSV-speler. "Dat is mits hij niet heel erg teleurstelt op het WK. Als hij straks een goed WK neerzet, waarom zou je het dan veranderen? Bij de KNVB willen ze ook geen nieuw Andries Jonker-scenario", vertelt Afellay over de situatie bij de OranjeLeeuwinnen. 

Voormalig Feyenoord-aanvaller Pierre van Hooijdonk snapt wel waarom Van der Vaart hoopt dat Bosz vertrekt bij PSV. "Raf wil bij elke concurrent van Ajax de trainer weg hebben als het goed gaat", legt hij uit. "Bij Feyenoord moest Slot weg, bij PSV moet nu Bosz weg", aldus Van Hooijdonk, die wel hoopt dat de KNVB snel beslist. "Ik vind dat je nu moet kiezen of je doorgaat met Koeman, ja dan wel nee."

