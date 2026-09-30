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Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"

Max
bron: BILD
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart denkt dat Frenkie de Jong een goede versterking voor Bayern München zou zijn. De analist denkt dat de middenvelder de Duitse club echt beter kan maken. 

In een podcast van het Duitse BILD wordt Van der Vaart gevraagd welke Nederlandse voetballer een goede versterking kan zijn voor Bayern München. Daar hoefde de voormalig middenvelder niet lang over na te denken: "Frenkie de Jong van Barcelona", zo luidde zijn antwoord.

Van der Vaart denkt dat de Duitse recordkampioen wel een speler met de kwaliteiten van De Jong kan gebruiken. "Met alle respect, maar er komt een moment dat Joshua Kimmich zijn beste tijd heeft gehad. En Frenkie zou Bayern nog beter maken, ook naast Kimmich", besluit hij. 

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