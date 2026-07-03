Van der Vaart toegezongen door Marokkaanse fans: "Ook terecht"

Marokkaanse supporters konden deze week hun gram halen bij Rafael van der Vaart. De voormalig Ajacied werd teruggepakt op een uitspraak over de Marokkaanse nationale ploeg.

Een tijdje geleden zette Van der Vaart kwaad bloed bij een deel van de supporters. "Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die niet goed genoeg zijn voor Nederland, die gaan voor Marokko spelen", zo stelde de voormalig middenvelder.

Na de overwinning van Marokko op Oranje zagen supporters hun kans schoon om Van der Vaart terug te pakken. "Ja, ja. Ook terecht", reageerde hij sportief bij NOS. "Je moet af en toe je verlies nemen." Er dook zelfs een filmpje op waarin de oud-Oranje-internaitonal werd toegezongen. "Van der Vaart, ik hoor je niet!"