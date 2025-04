Van der Vaart: "Toen zat hij echt met open mond te luisteren"

Arne Slot is zondag in zijn eerste seizoen bij Liverpool direct kampioen geworden in Engeland. De Nederlandse trainer maakt overal waar hij komt indruk, zo ook op Marco van Basten, toen Slot bij het programma Rondo met hem aan tafel zat. Dat is bijzonder, benadrukt Rafael van der Vaart.

Via PEC Zwolle, Cambuur, AZ en Feyenoord klom Slot in razendsnel tempo op tot de status van beste Nederlandse trainer van het moment. Afgelopen zomer koos hij voor een avontuur in Engeland, waar hij Jürgen Klopp opvolgde. Dat doet hij tot nu toe met groot succes. Slot is de zesde trainer ooit die in zijn eerste Premier League-seizoen direct de titel verovert. De 5-1 overwinning op Tottenham Hotspur bezorgde Liverpool definitief het kampioenschap.

Bij Studio Voetbal deelt Rafael van der Vaart een treffende anekdote. "Misschien wel leuk om te vertellen, ik doe natuurlijk ook vaak Rondo op maandag. Marco van Basten is van niemand onder de indruk, maar toen kwam Arne Slot. Die begon over voetbal te praten en toen zat hij (Van Basten, red.) echt met open mond te luisteren, zo van 'Oh ja, ja.'"

Van der Vaart benadrukt dat Van Basten veel waardering heeft voor de huidige Liverpool-manager. "De grote Marco van Basten luistert naar Arne Slot. En als je naar hem luistert (Van Basten, red.) is het gewoon de allerbeste trainer die hij gezien heeft." Zelf was Van der Vaart minder onder de indruk. "Ik dacht: waar lul je over, maar Van Basten had bijna een soort adoratie. Dat vond ik mooi om te zien."