Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Van der Vaart trekt conclusie: "Het is er bij Ajax niet uitgekomen"

Thomas
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart kan zich goed vinden in het aanstaande vertrek van Brian Brobbey bij Ajax. De oud-international ziet dat zowel de spits als de club klaar zijn voor een nieuwe stap. Franse clubs Stade Rennes en OSC Lille hebben zich inmiddels gemeld voor de 23-jarige aanvaller.

"De kern is dat hij zelf weg wil en volgens mij wil Ajax ook van hem af. Dus ja, dan is het beter om te vertrekken", aldus Van der Vaart bij de NOS. Hij herinnert zich vooral Brobbey’s sterke optreden met Oranje tegen Duitsland in 2024. "Toen stond hij tegenover Jonathan Tah, die nu door Bayern München is gehaald. Nou, Brobbey speelde 'm helemaal zoek."

Waar Brobbey twee seizoenen terug nog werd verkozen tot Ajax-speler van het jaar met achttien goals, stelde hij afgelopen seizoen zwaar teleur. In 44 duels maakte hij slechts zeven doelpunten, waarvan vier in de Eredivisie. "Het is er bij Ajax niet uitgekomen, nee", stelt Van der Vaart. "En hij heeft echt kansen gehad, maar hij maakte ze niet. En dan ga je tegen jezelf voetballen."

Daarnaast speelde de komst van Wout Weghorst een rol in zijn situatie, denkt Van der Vaart. "Wout zat op de bank, maar die neemt geen genoegen met een rol als breekijzer. Dat voelt Brobbey natuurlijk. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, je moet met de druk om kunnen gaan. Maar zo werkt dat niet bij spitsen. Die moeten vertrouwen krijgen."

