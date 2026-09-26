Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"
Rafael van der Vaart had begrip voor de keuze van bondscoach Xavi Hernández om Quinten Timber tegen Duitsland aan de aftrap te laten verschijnen. Volgens de oud-international was die keuze logisch, aangezien Frenkie de Jong ontbrak. Tegelijkertijd blijft Van der Vaart duidelijk over wie volgens hem de beste speler van Oranje is.
"Ik vind het dan logisch", zegt Van der Vaart bij de NOS over de basisplek van Timber. "Kijk, Frenkie de Jong vind ik nog steeds onze allerbeste speler. Ik vind eigenlijk wel een beetje dat we een type Nigel de Jong missen, noem ik hem maar even. Maar ik denk dat Quinten Timber dat het meest in zich heeft."
Volgens Van der Vaart moet Timber in die rol vooral simpel spelen en zich niet te veel willen onderscheiden met moeilijke acties. "Alleen dan moet je ook heel veel inleveren, in de zin van: dan moet je gewoon ballen pakken en ballen inleveren. Ik zie dat wel in hem. Ik denk dat het ook wel een goede keuze is als je zegt: ‘Hé, vandaag moet hij dát doen.’ En als hij dat goed doet, dan gaat het. Gif heeft hij altijd, maar hij moet geen moeilijke dingen doen."
Ronald de Boer adviseerde de middenvelder om de bal vooral bij de spelers te krijgen die aanvallend het verschil kunnen maken. "Dat zeg ik natuurlijk een beetje overdreven, zo bedoel ik het niet. Maar er zijn bijvoorbeeld spelers als Reijnders, Gravenberch en Gakpo. Die moet je aan het werk zetten. Brobbey ook. Ik was wel verbaasd dat Joey Veerman niet speelde, want dat is wel een beetje zijn type. Zo’n speler die altijd vooruit denkt en de pass geeft. Die speelt er niet."
Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"
Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal
Ex-Feyenoorder legt Ajax-stap uit: "Hier gewoon beter op mijn plek"
Spaan schreeuwt om voormalig Ajax-duo: "Het wachten is op..."
Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"
Driessen geeft tekst en uitleg: "Jammer dat hij voor Ajax is"
Ajax waarschuwt supporters: "Denk goed na of je deze reis wilt maken"
Ajax-directeur weigert bonus: "Behaald, maar vond dat niet opwegen"
Financiële ommekeer bij Ajax na verlies van 37,3 miljoen euro
Reiziger maakt opvallende keuze: ex-Ajacied blijft op de bank
Koeman bedankt Ajax-fans: "Enorme hoeveelheid liefde en steun"
Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"
Xavi zeer lovend over Ajacied: "Je bent inderdaad een krijger"
Reiziger over vertrokken Ajacied: "Speler die je niet zoveel hebt"
Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren
Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
Paes onthult razendsnelle Ajax-transfer: "Best surrealistisch"
Ouazane opnieuw in beeld bij Real Madrid: "Doel is duidelijk"
Wout Weghorst alsnog bij Oranje? "Denk dat het wel logisch is"
Kraay jr. is kritisch: "Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans"
Oranje speelt gelijk bij debuut Xavi; weifelend optreden Ter Stegen
Kenneth Taylor vertelt: "Het was fijn om uit Nederland weg te gaan"
Josip Sutalo maakt indruk in Italië: "Hij lijkt elke cent waard"
Hans Kraay junior lacht om oud-Ajacied: "Wij terroriseren YouTube"
Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"
Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."
"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"
Ronald de Boer vanavond te zien bij uitzending Nederlands Elftal
KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"