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Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"

Joram
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart had begrip voor de keuze van bondscoach Xavi Hernández om Quinten Timber tegen Duitsland aan de aftrap te laten verschijnen. Volgens de oud-international was die keuze logisch, aangezien Frenkie de Jong ontbrak. Tegelijkertijd blijft Van der Vaart duidelijk over wie volgens hem de beste speler van Oranje is.

"Ik vind het dan logisch", zegt Van der Vaart bij de NOS over de basisplek van Timber. "Kijk, Frenkie de Jong vind ik nog steeds onze allerbeste speler. Ik vind eigenlijk wel een beetje dat we een type Nigel de Jong missen, noem ik hem maar even. Maar ik denk dat Quinten Timber dat het meest in zich heeft."

Volgens Van der Vaart moet Timber in die rol vooral simpel spelen en zich niet te veel willen onderscheiden met moeilijke acties. "Alleen dan moet je ook heel veel inleveren, in de zin van: dan moet je gewoon ballen pakken en ballen inleveren. Ik zie dat wel in hem. Ik denk dat het ook wel een goede keuze is als je zegt: ‘Hé, vandaag moet hij dát doen.’ En als hij dat goed doet, dan gaat het. Gif heeft hij altijd, maar hij moet geen moeilijke dingen doen."

Ronald de Boer adviseerde de middenvelder om de bal vooral bij de spelers te krijgen die aanvallend het verschil kunnen maken. "Dat zeg ik natuurlijk een beetje overdreven, zo bedoel ik het niet. Maar er zijn bijvoorbeeld spelers als Reijnders, Gravenberch en Gakpo. Die moet je aan het werk zetten. Brobbey ook. Ik was wel verbaasd dat Joey Veerman niet speelde, want dat is wel een beetje zijn type. Zo’n speler die altijd vooruit denkt en de pass geeft. Die speelt er niet."

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