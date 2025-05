Van der Vaart twijfelt: "Ajax kiest wel voor de makkelijke weg"

Van Basten twijfelt aan de ervaring van Heitinga en had liever Erik ten Hag gezien. "Ik begreep ook dat Ten Hag te hoog gegrepen was, want hij had natuurlijk meerdere keuzes", reageert hij bij Ziggo Sport. "Het goede aan Heitinga is dat het een jongen van de club is, maar hij zal het moeten waarmaken, hij heeft als trainer ook nog niet zoveel laten zien. Dat moet je afwachten."

Van der Vaart noemt Heitinga een 'makkelijke optie' voor Ajax. "Hij is een echte Ajacied. John is echt nummer één bij de fans. In dat opzicht hebben ze wel voor de makkelijke weg gekozen. Iedereen is nu tevreden", legt de voormalig middenvelder uit. "Wat ik van de spelers hoor, is dat ook iedereen tevreden was in dat half jaar." De analist verwacht wel een zware klus voor Heitinga. "Het is heel pittig om in te stappen, want Farioli heeft het gewoon heel goed gedaan met dit materiaal."