Van der Vaart twijfelt over aanwinst: "Oogt als een jeugdspeler"

Rafael van der Vaart heeft zo zijn twijfels bij Oliver Edvardsen. De Noor kwam afgelopen winter over van Go Ahead Eagles.

Bij Ajax is de Noorse rechtspoot echter meer dan uitstekend gestart met een assist tegen Union Sint-Gillis en doelpunt tegen Heracles Almelo. "Dat was wel heel listig, heel apart. Hij maakt ‘m heel goed af", aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal.

Of Edvardsen gaat slagen bij Ajax, dat weet Van der Vaart zo nog niet. "Ik hoop dat Ajax veel plezier aan hem gaat beleven, maar ik heb m’n twijfels. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik vind hem een beetje ogen als een jeugdspelertje. Dat is m’n gevoel hè, maar hij is goed begonnen met een assist tegen Union Sint-Gillis en nu een goal. Toch vind ik Godts beter", besluit de voormalig Oranje-international.