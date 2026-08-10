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Van der Vaart verbaast zich over Ajax: "Ik vind het heel gek"

Gijs Kila
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

Rafael van der Vaart is onder de indruk van de eerste weken van Julian Brandt bij Ajax. De analist van de NOS noemt de Duitser een grote aanwinst en is daarnaast lovend over Mika Godts en het werk van trainer Míchel Sánchez.

"Ik vind het overdreven dat zo’n speler bij Ajax speelt. Daar moeten ze heel dankbaar voor zijn. Ajax is een hele grote club, maar hij moet blij zijn dat hij daar speelt. Het is een hele goede speler, maar het is wel een beetje een mooiweervoetballer. Als het meezit, lukt alles en als het tegenzit, gaan we ons eraan ergeren. Maar je ziet wel met zijn passen…"

Van der Vaart nuanceerde zijn uitspraak vervolgens direct. "Het is wel een goede aanwinst. Maar we moeten niet dankbaar zijn dat hij bij Ajax speelt. Als we zo diep gezonken zijn. Brandt moet alsnog blij zijn."

Ook Mika Godts kon rekenen op complimenten. De Belg viel tegen PEC Zwolle in na lichte fysieke klachten. "Ik vind het heel gek. Ook als je hem zag invallen, had hij nergens last van. Het is natuurlijk de beste speler van Ajax. Hij was geweldig en gaat ervoor. Ik vond hem ook afgevallen. Hij heeft een smal bekkie en is echt in topvorm."

Tot slot sprak Van der Vaart zich positief uit over de ontwikkeling van Ajax onder Míchel Sánchez. "Het oogt stabiel. Vandaag spelen ze geen beste wedstrijd, maar je had niet het gevoel dat ze de wedstrijd zouden verliezen. Ze hebben een paar spelers die het verschil kunnen maken en daar hebben we lang op moeten wachten. Je ziet dat de spelers voor de trainer door het vuur gaan. Hij heeft het goed voor elkaar."

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