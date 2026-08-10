Van der Vaart verbaast zich over Ajax: "Ik vind het heel gek"

Rafael van der Vaart is onder de indruk van de eerste weken van Julian Brandt bij Ajax. De analist van de NOS noemt de Duitser een grote aanwinst en is daarnaast lovend over Mika Godts en het werk van trainer Míchel Sánchez.

"Ik vind het overdreven dat zo’n speler bij Ajax speelt. Daar moeten ze heel dankbaar voor zijn. Ajax is een hele grote club, maar hij moet blij zijn dat hij daar speelt. Het is een hele goede speler, maar het is wel een beetje een mooiweervoetballer. Als het meezit, lukt alles en als het tegenzit, gaan we ons eraan ergeren. Maar je ziet wel met zijn passen…"

Van der Vaart nuanceerde zijn uitspraak vervolgens direct. "Het is wel een goede aanwinst. Maar we moeten niet dankbaar zijn dat hij bij Ajax speelt. Als we zo diep gezonken zijn. Brandt moet alsnog blij zijn."