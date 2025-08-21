Van der Vaart verklapt: "Onze vrouwen gingen ook met elkaar om"

Van der Vaart had zijn oud-teamgenoot niet in Breda verwacht. "Het was voor mij eigenlijk ook een totale verrassing. Toen ik het hoorde vond ik het eigenlijk wel leuk", vertelt hij in D'n Hoefcast. "Buiten dat ik met hem heb gespeeld, waren we ook best wel close. Onze vrouwen gingen ook met elkaar om. Ik vond het een leuke gozer, dus toen ik het hoorde was ik blij verrast. Ik wist eigenlijk niet dat hij nog voetbalde."

De oud-Oranje-international vond Holtby in eerste instantie een beetje een 'slijmbal'. "De juiste dingen zeggen voor de fans, dat soort dingen. Volgens mij heeft hij dat nog steeds. Uiteindelijk leer je hem een beetje kennen en weet je: hij is gewoon zo. Dan is hij gewoon een heel aardig ventje", verzekert Van der Vaart. "En hij is heel positief: je wordt vrolijk van hem."

Van der Vaart vond Holtby, die met een goal en een assist een vliegende start kende bij NAC Breda, altijd een goede speler. "Hij is een beetje een goede nummer tien die ook hard werkt. Als je als NAC zo'n speler kan halen, die international was en bij grote clubs heeft gespeeld, is dat heerlijk", aldus de analist. "Ik denk dat de fans zo'n speler ook nodig hebben: hij gaat er vol voor, elke wedstrijd geeft hij honderd procent. Dat komt natuurlijk goed aan bij de mensen."