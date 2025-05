Van der Vaart vol lof: "Dat is fantastisch van de Ajax-aanhang"

Ajax verloor zondag in de Johan Cruijff Arena met 0-3 van NEC, maar Rafael van der Vaart heeft toch nog een prachtig moment gezien in Amsterdam. De voormalig profvoetballer zag dat Lasse Schöne tien minuten voor tijd mocht invallen bij de club uit Nijmegen.

"Het meest treurige natuurlijk, ook wel leuk, is dat Lasse Schöne afscheid wilde nemen in de Arena. En dan in de laatste vijf minuten, dat is toch ongelooflijk", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Dat is fantastisch van de Ajax-aanhang. Dat is toch eigenlijk triest", aldus Van der Vaart.

"Als je om het kampioenschap speelt en het wordt 0-3 en ze geven hem nog vijf minuten...", vervolgt hij. "Hij kan doen wat hij wil, anders had hij er nooit ingekomen. Het was dus heel triest, maar ook wel weer mooi. Het publiek, dat zijn eigenlijk de kampioenen", constateert Van der Vaart, die weet dat het 'vroeger' anders wasIn mijn tijd, dan scoorde ik een hattrick en als ik dan een verkeerde bal speelde werd er gefloten. Dat was echt niet normaal."