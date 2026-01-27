Van der Vaart vol lof: "Hij is de Johan Cruijff van het darten"

Rafael van der Vaart wil Raymond van Barneveld gaan helpen om terug te keren op het hoogste niveau in de dartswereld. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid speelde, was maandagavond vol lof over de vijfvoudig wereldkampioen.

"Ik ben een enorme dartsfan en zoals we weten is Barney mijn dartsheld", sprak hij in het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Hij is in mijn ogen de Johan Cruijff van het darten. Zo open en eerlijk, dat zie je nooit meer. Hij heeft problemen met sponsoren", constateert Van der Vaart.

"Ik heb een padeltoernooi in Beverwijk waar veel sponsors zijn en ik hoop dat zij een beetje willen helpen in zijn carrière", vervolgt hij enthousiast. "Ik denk dat hij het (topniveau, red.) nog heeft. Als je hem ziet gooien heeft hij een mooi talent. Ik hoop dat hij het nog een keer laat zien", besluit Van der Vaart.

Van Barneveld reageerde vervolgens zelf ook nog in de uitzending. "Die jongen heeft het hartstikke druk met alles", constateert de 58-jarige darter. "En toen ik terugkwam had hij weer een voicemail ingesproken... Heel hartverwarmend en wie weet gaat dat iets leuks opleveren. Ik denk dat Rafael mij een schop onder mijn kont kan geven. Ik heb het nog in me", besluit 'Barney' vastberaden.