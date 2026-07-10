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Ajax historie & oud-spelers

Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"

Amber
bron: NOS
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart heeft donderdagavond bij de NOS zijn verbazing uitgesproken over de manier waarop sommige trainers volledig opgaan in hun vak. De voormalig international noemde Erik ten Hag als voorbeeld en stelde dat er naast voetbal ook ruimte moet zijn om van het leven te genieten.

De discussie ontstond toen het gesprek ging over Wim Kieft, die in het verleden korte tijd deel uitmaakte van de technische staf van PSV. Daar werkte de oud-spits samen met onder anderen Ten Hag en Fred Rutten. Kieft kwam er al snel achter dat een trainersbestaan niet bij hem paste. "Ik was daar niet geschikt voor, dat had ik al heel snel door", vertelt hij.

Volgens Kieft draaide werkelijk alles om voetbal. "Ik zat daar met Ten Hag en Fred Rutten. Dat zijn echt twee vakidioten. Het ging de hele dag over looplijnen en tactische analyses. Dat deden ze enorm goed, maar ik had wel snel zoiets van: dat zie ik mezelf niet de rest van m'n leven doen", lacht hij.

Van der Vaart herkende dat beeld meteen en schetste hoe fanatiek Ten Hag volgens hem met zijn werk bezig is. "Met hen kan je het niet hebben over waar we vanavond gaan eten en drinken, hè? Dat was echt vreselijk."

Vervolgens haalde de oud-middenvelder een voorbeeld aan uit Ten Hags periode bij Ajax. "Ajax won met 1-4 van Real Madrid", blikt Van der Vaart terug. "Dan denk je toch: nou... Ten Hag zat de volgende dag in het vliegtuig Fortuna Sittard te analyseren. Hoe treurig kan het zijn? Dat vind ik heel treurig. Je moet ook kunnen genieten van het leven. Als je in Madrid met 1-4 wint, moet je niet de volgende dag naar Fortuna Sittard gaan kijken", besluit hij.

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