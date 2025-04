Van der Vaart waarschuwt Ajax: "Daar word je niet blij van"

Van der Vaart denkt dat als PSV de laatste vijf wedstijden allemaal wint, het genoeg is om alsnog over koploper Ajax heen te springen. Guus Hiddink gelooft echter niet dat de spanning nog terug gaat keren in de titelstrijd. "Nee, dat verwacht ik niet", reageert de voormalig oefenmeester in Rondo van Ziggo Sport.

Ajax verloor afgelopen weekend van FC Utrecht en Van der Vaart denkt dat meer puntenverlies op de loer ligt. "Als Ajax er nog een verliest, word je daarna niet blij van FC Twente-thuis en FC Groningen-uit. Dat is mijn angst", geeft de voormalig middenvelder aan. "Maar ik denk niet dat PSV alles gaat winnen." Ajax speelt ook nog tegen Sparta Rotterdam en NEC. PSV komt nog in actie tegen FC Twente, Fortuna Sittard, Feyenoord, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam.